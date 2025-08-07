Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Solskjaer'den Orkun Kökçü kararı - Futbol Haberleri

        Solskjaer'den Orkun Kökçü kararı

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlığı geçen milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 22:13 Güncelleme: 07.08.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Solskjaer'den Orkun Kökçü kararı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick'e konuk oldukları karşılaşmada sakatlığını atlatan milli futbolcu Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi.

        Norveçli teknik adam, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dublin’e getirilmeyen Uduokhai'nin yerine ise Jurasek’i görevlendirdi.

        Solskjaer, St. Patrick’s karşısında kalede Mert Günok’a forma verirken, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek ile oluşturdu. Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü’nün önünde Rafa Silva, Muçi ve Joao Mario sahaya çıkarken, forvette ise Abraham yer aldı.

        REKLAM

        Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Almoatasem Al-Musrati, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ise müsabakaya kulübede başlayan isimler oldu.

        İrlanda temsilcisinin salı günü kadrosuna kattığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jordon Garrick, yedek kulübesinde teknik direktör Stephen Kenny’den görev bekledi.

        BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN İSRAİL'E TEPKİ

        Beşiktaşlı futbolcular, St. Patrick's maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

        İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren siyah-beyazlılar, önünde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun”, arkasında ise “Yeter Artık” yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.

        BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

        Siyah-beyazlı taraftarlar, 10 bin kişilik Tallaght Stadı’ndaki deplasman maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Başkent Dublin’in yanı sıra İrlanda’nın çeşitli kentlerinden siyah-beyazlı takımı desteklemek için stada gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

        Beşiktaşlı taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar