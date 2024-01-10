Solunum yolu hastalıkları artıyor! Enfeksiyondan nasıl korunuruz? Havaların soğumasıyla birlikte virüsler de harekete geçti. Son haftalarda özellikle solunum yolu hastalıklarında artış gözlendiğini aktaran uzmanlar, hastalıklardan korunmak için uyarılarda bulundu. Solunum yolu hastalıklarından korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Kliniği Uzmanı Prof. Dr. İrfan Şencan, kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmanın hastalık riskini artırdığını söyledi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte üst solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığında ciddi bir artış yaşanıyor. Havanın soğuması ve kapalı alanlarda geçirilen sürelerin artmasıyla birlikte enfeksiyon görülme sıklığı da artıyor. Konuya ilişkin Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İrfan Şencan, üst solunum yolu enfeksiyonlarının her yaştan insanı etkileyebildiğini söyledi. Şencan, bazı kişilerin bu rahatsızlıkları hafif atlatırken, özellikle risk grubundakilerde hastalığın daha ağır seyrettiğini belirtti.

Şencan, özellikle KOAH veya kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunanların durumunun daha da ağırlaşabileceğini vurguladı.

"KALABALIK VE KAPALI ORTAMLAR ENFEKSİYONLARI ARTIRIYOR"

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Şencan, bu dönemde enfeksiyonların artmasında mevsimsel özelliklerle birlikte, kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmanın da etkili olduğunu belirtti. Şencan, polikliniklerdeki hastalar arasında soğuk algınlığı belirtilerine bağlı olarak başvurunun normalde ortalama yüzde 2-3 olduğunu belirterek bu mevsimlerde yüzde 20'ye kadar çıkabildiğini ifade etti.

NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR?

Soğuk algınlığı ve virüslere karşı neler yapmamız gerektiğine değinen Şencan: “Soğuk algınlığı virüslerine yüksek yoğunlukla bulaşmayı azaltmak için havalandırmaya dikkat etmeliyiz. Gereksiz kabalıklarda bulunmamaya gayret etmeliyiz. Bizim gibi hastanede çalışan veya kalabalık toplu taşımaya binecek kişilerinde maske takmasında fayda olur. Ellerimizi sabunlu suyla yıkamamız gerekiyor” diye konuştu. Şencan, grip aşısı yaptırmanın da bu dönemde önemli olduğunu söyledi.