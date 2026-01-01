Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Somaliland lideri İsrail'i ziyaret edecek" | Dış Haberler

        "Somaliland lideri İsrail'i ziyaret edecek"

        İsrail, Somaliland'i bağımsız bir devlet olarak tanırken, Somaliland Başkanı Abdirahman Mohamed Abdillahi'nin yakın zamanda İsrail'i ziyaret edeceği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 00:52 Güncelleme: 01.01.2026 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Somaliland lideri İsrail'i ziyaret edecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail basını, Somali’nin kuzeybatısında tek taraflı bağımsızlık ilan eden "Somaliland" bölgesinin liderinin, ocak ayı içinde İsrail’i ziyaret etmeyi ve resmen İbrahim Anlaşmalarına katılmayı planladığını aktardı.

        İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Somaliland'in Başkanı Abdirahman Mohamed Abdillahi yakın zamanda İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.

        Abdillahi'nin ziyaret sırasında İsrail ile resmen İbrahim Anlaşmalarına katılmayı hedeflediği öne sürüldü.

        KAN'ın haberinde ayrıca, Abdillahi'nin İsrail ziyaretinde tarım, madencilik, petrol, güvenlik, altyapı ve turizm dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilave ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedildi.

        REKLAM

        Başkan Abdillahi'nin daha önce İsrail’i ziyaret ettiği ancak bunun gizli şekilde yapıldığı iddia edilen haberde, Abdillahi'nin İsrail ziyaretine ilişkin henüz kesin bir tarih belirlenmediği ifade edildi.

        İsrail, Somaliland’i tanıyan tek ülke

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık’ta Somaliland bölgesini “bağımsız ve egemen bir devlet” olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland’i tanıyan tek ülke oldu.

        Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

        Somali hükümeti ise Somaliland’i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

        *Haberin fotoğrafı, Binyamin Netanyahu'nun sosyal medya hesabı üzerinden servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti

        Rizenin Fındıklı ilçesinde cipin dere yatağına yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü.

        #Somaliland
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?