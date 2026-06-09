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        Haberler Dünya Somalili hakemin ABD'ye girişine izin verilmedi | Dış Haberler

        Somalili hakemin ABD'ye girişine izin verilmedi

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD'ye girişine izin verilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 00:40 Güncelleme:
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        Somalili hakemin ABD'ye girişine izin verilmedi

        Somali medyasında yer alan haberlere göre 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında görev yapmak üzere seçilen Afrikalı hakemler arasında yer alan Artan'ın ABD'ye girişi engellendi.

        Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı’nda durdurulmasının ardından ABD’ye girişine izin verilmedi ve dün İstanbul'a geri gönderildi.

        Olayla ilgili olarak FIFA ve Somali Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        2026 FIFA Dünya Kupası’nda görev almak üzere seçilen ilk Somalili hakem olarak da tarihe geçen Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen ödül töreninde 2025 yılının “Afrika’nın en iyi hakemi” seçilmişti.

        Somali, ABD’nin seyahat kısıtlamaları uyguladığı ülkeler arasında bulunuyor.

        *Fotoğraf: Instagram

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