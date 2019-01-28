Sompo Japan Sigorta'dan Yerküreye Saygı kampanyası

Günümüzde yaşamın devamlılığı karşısında en büyük riskler arasında görülen iklim değişikliği konusunda ticari ve pragmatik bir bakış açısından öte, toplumsal ve bireysel düzeyde farkındalık yaratmayı hedefleyen Sompo Japan Sigorta, “Yerküreye Saygı” projesine imza atıyor. Proje kapsamında Sompo Japan çalışanlarından başlayarak; Sompo Grup, acenteler, sigorta müşterileri, gençler ve toplumun geneli üzerinde farkındalık yaratmayı hedefleniyor. İklim konusunda Türkiye’nin en önemli akademisyenlerinden, Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ile iş birliği yapan şirket, proje çerçevesinde birçok alanda aksiyona dönüşecek inisiyatifler üstlenmeyi planlıyor.

SİGORTA MALİYETLERİ ARTIYOR

Proje hakkında bilgi veren Sompo Japan Sigorta CEO’su Recai Dalaş, şunları söyledi: “2050 yılına kadar Türkiye’de ortalama sıcaklığın 2 ile 4 derece artması bekleniyor. Ani yağışların artması sonucu oluşan kent selleri sıklaşıyor ve hayati önem taşıyor. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak tarımsal üretimin zarar görmesi, doğal tarım alanlarının yok olmasıyla birlikte doğal ürünlere ulaşamama sorunu ortaya çıkıyor. Kirlenen okyanus ve denizler balık neslinin yok olmasına neden oluyor. Toplumda ise temel afet bilinci yok ve insana düşen sorumluluğun bu noktada ortaya çıkması ve bu konunun altının çizilmesi gerekiyor. Sigorta sektörü iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak ve önlem almak için görev alması gereken öncelikli sektörlerden birisi... Sel, kuraklık, fırtına ve sıcak hava dalgası gibi aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli hale gelmesi nedeniyle poliçe sahiplerine daha fazla ödeme yapmak zorunda kalınıyor. Hava durumuna bağlı olarak oluşan mali kayıplar, teknolojik değişiklikler, risk sorumluluğu, sağlık sorunları gibi olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına bağlı olarak sigorta şirketlerinin mali rezervleri ve teknik sonuçları etkileniyor. Biz de sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak iklim değişikliği konusunu bütünüyle sahiplenmeyi ve bu alanda farkındalık yaratacak çalışmalar ile tüm sosyal paydaşlarımızı kapsayan bir kurumsal sosyal sorumluluk çalışmasına imza atmayı hedefledik. Japon bir şirket olmamız sebebiyle Japonların en büyük değerlerinden biri olan ‘saygı’yı, gerçekleştireceğimiz bu proje ile yerküreye gösterdiğimizin altını çizmek istedik. “Yerküreye Saygı” projesi kapsamında bize danışmanlık vermesi için de çok değerli Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile çalışıyoruz.”

BİR ÇOK ETKİNLİK YAPILACAK

Sompo Japan Sigorta, başlattığı proje ile öncelikle öncü bir üniversite iş birliğiyle iklim değişikliği üzerine Türkiye’de bir araştırma çalışmasını hayata geçirmeyi hedefliyor. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile Türkiye’nin dört bir yerindeki Sompo Japan acentelerine farkındalık seminerleri düzenlemeyi planlayan şirket aynı zamanda “Yerküreye Saygı” konulu bir fotoğraf sergisi de düzenleyecek. Yine Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun katılımı ile ‘daha iyi bir gelecek’ konulu radyo spotları ile toplum geneline ulaşmayı hedefleyen Sompo Japan Sigorta, hem acentelerinin hem de çalışanlarının katılımı ile “İklim Gönüllüleri” grubu kuracak.