"Son 10 yılda elektrikte kayıp/kaçak oranı yüzde 15.9'dan 10.3'e düştü"

Dünyada ve Türkiye'deki enerji görünümü, elektrik dağıtım sektörünün enerji dönüşümündeki stratejik pozisyonunu değerlendirmek için basın mensupları ile bir araya gelen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, "Şebeke dönüşümünü gerçekleştirecek olan elektrik dağıtım şirketleri, yeşil enerji dönüşümünün en önemli taşıyıcısı konumundadır. Elektrik dağıtım sektörü olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kalkınmasına güç vermeye devam edecek, yeşil dönüşümde üstleneceğimiz 'dönüşümün omurgası' rolümüzle Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin teminine tam destek vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Soru cevap bölümünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdeniz son dönemlerde de sıklıkla konuşulan kaçak elektriğin ülkeye zararının ve buradan çıkan maliyetin nasıl karşılandığına yönelik soruya "Aslında baktığınız zaman 2013 yılından 2023 yılına kadar 10 yılda 15.9 olan kayıp/kaçak Türkiye oranı bugün itibariyle yüzde 10.3'e gelmiş durumda. Dolayısıyla elektrik dağıtım şirketleri yaptığı yatırımlarla 15.9'dan 10.3'lere düşürerek her yıl ortalama 1 milyar dolar Türkiye ekonomisine katkı sağlamakta. Bu bana göre gurur verici bir tablodur. Dolayısıyla her geçen gün bunun iyileşmesi için çabalıyoruz ama dediğimiz gibi kolay bir mesele değil. Dolayısıyla elimizden geldiğince çok büyük bir mücadele veriliyor. Bu da bunun göstergesidir. Yıllık ortalama 1 milyar dolara yakın bir katkı sağlamış durumdayız" dedi.

Elektrikte sosyal tarife ve fiyat tarifelerinde dar gelirlilere yönelik olarak ayrı bir tarife düzenlenip düzenlenmemesi yönündeki soruya Erdeniz "Maliyet bazlı bir fiyatlama politikasına geçişte sübvansiyon ihtiyacı olan özellikle mesken hane halkımızı destekleme ihtiyacı olan kısımlarla ilgili Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kanun 'sen maliyeti yansıt' diyor. Sonrasında bir sübvansiyon ihtiyacı varsa bunun doğru yeri Aile ve Sosyal Bakanlığı'dır. Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu meskenler veya kişilerin sübvanse ediliyor veya destekleniyor olması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü öbür türlü buradaki her zaman bahsettiğim gibi bu enerji dönüşümüne ayak uydurma riski, şebekenin bu dönüşüme ayak uydurma riskleri, enerji arz güvenliğinde riskler gibi riskleri konuşuyoruz" dedi.

"2023'TEKİ TOPLAM SÜBVANSİYON TUTARI 120 MİLYAR TL"

Görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan bir mesken tüketicinin ortalama tarifesinde fiyatın ne kadarı sübvanse edildiği ve 2023 yılındaki elektrik sübvansiyonun ne kadar olduğuna yönelik Reuters'ın sorusuna yanıt veren Erdeniz "Şu anda ortalama 480 lira meskenin aktif enerji bedeli. 50 kuruşa biz elektrik satıyoruz. Bunun karşılığında bu şirketler 2 bin 800 lirayla 2 bin 500 lira ortalama aktif enerji bedeli olan, piyasada rekabete açık olan piyasadan, ortalama 2 bin 500 liradan elektriği yer alıyor, 500 liraya satıyor. Dolayısıyla her bir elektrik tüketimi için 2 bin lira bir sübvansiyon vardır. 2 bin 500 lira ortalama maliyet bu. Sadece aktif enerji bedelinden bahsediyorum. Bir de dağıtım bedeli ve diğerleri giriyor. Ama asıl sübvansiyon büyük olduğu kısım, aktif enerji bedeli olduğu için bunu söylemek istedim. 2023 senesindeki sübvansiyon, elektrikte toplam sübvansiyon tutarı 120 milyar TL. Dolayısıyla elektrik maliyetleri her geçen gün artmaya devam ederken, elektrik fiyatlarının sabit oluyor olması her geçen gün sübvansiyon ihtiyacını artırmaktadır" ifadelerini kullandı.