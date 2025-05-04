Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Son ankete göre Almanya halkının yüzde 48'i aşırı sağcı AfD'nin yasaklanmasını destekliyor | Dış Haberler

        Son ankete göre Almanya halkının yüzde 48'i aşırı sağcı AfD'nin yasaklanmasını destekliyor

        Almanya'da yapılan ankete göre, Almanların neredeyse yarısı aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin yasaklanmasını destekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:47 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son ankete göre Almanya halkının yüzde 48'i aşırı sağcı AfD'nin yasaklanmasını destekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Insa Anket Enstitüsü tarafından haftalık Alman Bild am Sonntag gazetesi için yapılan ankete katılanların yüzde 48'i AfD'nin yasaklanmasından yana görüş beyan etti.

        2-3 Mayıs tarihlerinde 1001 kişiyle gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 37'si yasağa karşı çıkarken yüzde 15'i ise kararsız olduğunu belirtti.

        Anket, ayrıca Almanların yüzde 61'inin AfD'yi "aşırı sağcı" parti olarak gördüğünü ortaya koydu.

        AfD 'AŞIRI SAĞCI' KARARI

        Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), üç yıllık soruşturmanın ardından cuma günü AfD'yi "kesin aşırılık yanlısı grup" olarak sınıflandırmıştı.

        BfV'den yapılan açıklamada, AfD'nin bir bütün olarak insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri sebebiyle "kesin aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırıldığı ve "partide hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığının tespit edildiği" belirtilmişti.

        AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci çıkmıştı.

        Almanya’da Anayasa Mahkemesinin bir partinin anayasaya aykırı olup olmadığını tespit edebilmesi için Alman hükümeti, Federal Meclis veya Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin mahkemeye başvurması gerekiyor ancak şimdiye kadar bu üç "anayasal kurum" böyle bir talepte bulunmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"