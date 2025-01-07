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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 1 haftada terör örgütü PKK üyesi 65 şüpheli yakalandı

        1 haftada terör örgütü PKK üyesi 65 şüpheli yakalandı

        17 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 1 haftadır devam eden 'GÜRZ-36' operasyonlarında; 65 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 08:03 Güncelleme: 07.01.2025 - 08:04
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        Terör örgütü üyesi 65 şüpheli yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir haftadır PKK/KCK’ya yönelik devam eden GÜRZ-36 operasyonlarında 65 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “17 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-36 operasyonlarında; 65 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

        17 ilde bulunan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

        “Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”

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