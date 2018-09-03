İçişleri Bakanlığı, yürütülen terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, 1 milyon TL ödülle "Terörden Arananlar Listesin"de "Yeșil Kategoride" yer alan PKK'nın sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleștirilen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin; PKK/KCK terör örgütüne 2011 yılında katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis, Muş illeri sözde Orta Saha Maliye/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve 1 milyon TL ödülle Terörden Arananlar Listesinde Yeșil kategoride yer alan, Haki, Hakkı kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORDU

Teröristin; terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 11 suçtan arama kaydı bulunuyordu. Ayrıca, teröristin; Diyarbakır Lice Kutlu mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet ede 3 şahsın, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde, 2 vatandaşın elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

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