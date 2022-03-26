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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Elinin kanıyla balkona çıktı! Anne cinneti! - Yeni Haberler
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10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Anne cinneti!

Son dakika haberine göre Bilecik'te psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen kadın, geçirdiği cinnet sonucu 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, anne G.A. kelepçe takılarak emniyete götürüldü

Son dakika haberleri: Elinin kanıyla balkona çıktı! Anne cinneti! - Yeni Haberler
Elinin kanıyla balkona çıktı! Anne cinneti!
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İHA

Son dakika haberler... Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Güner Caddesinde 10 katlı binanın 3’üncü katında oturan ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilirken G.A. isimli kadın evde cinnet geçirdi.

ELİ KANLI ŞEKİLDE BALKONA ÇIKTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre kadın eline aldığı kesici bir aletle 10 yaşındaki oğlu D.S.'yi yaraladı.

Ardından eli kanlı bir şekilde balkona çıkarak bağırmaya başlayan kadını gören komşuları hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS EVE BALKONDAN GİRDİ

Kadın polise evin kapsını açmazken, ekipleri eve balkondan girdi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan 10 yaşındaki çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Anne G.A. ise kelepçe takılarak emniyete götürüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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