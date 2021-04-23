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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: 10 yıl sonra yakalanan caninin cezası belli oldu - Ayşegül Kapusuzoğlu cinayeti
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Ayşegül'ü ormanda defalarca bıçaklayıp, yakmıştı! Caninin cezası belli oldu

Bursa'da 2009 yılında defalarca bıçaklanıp, yakılan Ayşegül Kapusuzoğlu'nun 10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı Bülent Ç.'nin cezası belli oldu. Suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "hırsızlık"tan da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

SON DAKİKA: 10 yıl sonra yakalanan caninin cezası belli oldu - Ayşegül Kapusuzoğlu cinayeti
10 yıl sonra yakalanan caninin cezası belli oldu
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AA

Bursa'da 2009 yılında bir kadının bıçakla öldürülüp cesedinin yakılmasına ilişkin yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bülent Ç., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Bülent Ç, "Tutku" lakabıyla tanınan maktul Ayşegül Kapusuzoğlu'nun ölümünü kendisi cezaevindeyken öğrendiğini birçok kez ifade ettiğini söyledi. Kadını sadece istediği yere bıraktığını öne süren sanık, işi nedeniyle maktulün başka düşmanlarının olabileceğini iddia etti. Son sözleri sorulan Bülent Ç., "Suçu kesinlikle ben işlemedim, o yüzden vicdanım rahat. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, "hırsızlık"tan da 5 yıl hapis cezası verdi.

10 YIL SONRA YAKALANMIŞTI

Nilüfer ilçesinde Çalı Barajı yakınındaki ormanlık alanda 17 Mart 2009'da ağaçların arasında bıçaklanmış ve yakılmış kadın cesedi bulunmuştu. Ayşegül Kapusuzoğlu'na ait cesetle ilgili incelemelerde cinayetin fail ya da faillerine ulaşılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2018'de olayı yeniden ele almış ve bir yıl süren çalışma sonucu failin Bülent Ç. olduğunu belirlemişti. Bunun üzerine başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık hakkında dava açılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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