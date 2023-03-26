100 bin imzada son durum

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Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci yarın saat 20.00'de sona eriyor.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, dün 100 bin imzayı toplayarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Adaylıktan çekilen ve Cumhur İttifakı protokolüne imza atan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da yarın YSK'ya başvurup resmi olarak adaylıktan çekildiğini ilan etmesi bekleniyor.

Öte yandan adaylık için gerekli 100 bin imzaya yönelik siyasi partilerin çalışmaları sürerken, Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim kurulları binası önünde sabah saatlerinden itibaren adaylar için imza vermeye gelenlerin oluşturduğu hareketlilik devam ediyor.

Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar, üst aramasının ardından içeri girerek destekledikleri aday için imza atıyor.

YARIN AKŞAM SONA ERİYOR

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için süreç de yarın 20.00'de sona eriyor. İşte 100 bin imzada saat 13.00 itibariyle son durum...

Muharrem İnce : 104 bin 969

Fatih Erbakan : 69 bin 165

Sinan Oğan: 67 bin 127

Doğu Perinçek : 20 bin 918

Yakup Türkal : 2 bin 500

Erkan Trükten : 1647

Tevfik Ahmet Özal : 1041

İrfan Uzun : 717

Halil Murat Ünver : 375

Hilmi Özden : 343

Davut Turan : 106

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir