        Haberler Gündem 11 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon: 22 tutuklama

        11 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon: 22 tutuklama

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp mağdurları yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2026 - 17:03 Güncelleme: 13.02.2026 - 18:17
        11 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon: 22 tutuklama
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin müştekileri telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp toplamda yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olarak İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Çankırı, Kayseri ve Eskişehir’de 11 Şubat 2026 tarihinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi

