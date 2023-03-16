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Mardin'de debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki Fatma kayboldu

Şiddetli sağanak Şanlıurfa ve Adıyaman'dan sonra Mardin'de faciaya yol açtı. Kentin Kızıltepe ilçesinde debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki Fatma Sezer'in bulunması için çalışma başlatıldı

Mardin'de 11 yaşındaki çocuk debisi yükselen derede kayboldu! - Güncel haberler
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DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer (11), kayboldu.

DHA'nın haberine göre Sezer için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, saat 13.00 sıralarında Kızıltepe ilçesinin kırsal Çatalca Mahallesi´nde meydana geldi.

Fatma Sezer, köprüden geçerken dengesini kaybedip, yağmur yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi´ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi.

Ekipler, Fatma Sezer için arama kurtarma çalışması başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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