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        Haberler Gündem Yargı SON DAKİKA! 12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! AK Partili Akbaşoğlu ayrıntıları açıkladı | Son dakika haberleri

        12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

        30 maddeden oluşan 12. Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu.

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu paketin içeriği hakkında açıklama yaptı.

        Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi.

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