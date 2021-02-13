Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcıları tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 415,65 liradan cumhuriyet altını ise 2.686,65 liradan işlem görüyor. İşte 13 Şubat çeyrel altın gram altın fiyatları...