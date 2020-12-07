160 km'lik yolculuk 40 bin TL'ye patladı 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da kısıtlamada Eskişehir’den geldiklerini belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına uymamak suçundan yaklaşık 40 bin TL para cezası uygulandı.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 06 LID 80 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan İ.D. , B.G., A.A., S.A., B.Ö., ve A.T., Eskişehir’den geldiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal mesafeye araç içinde uymayan 6 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve kullanmak için düzenek, bıçak ve beyzbol sopası bulundu.

Araçta bulunan İ.D.'nin ise uyuşturucu ticareti yapmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Araçta bulunan B.G., uyuşturucu için polis ekiplerine 'Bunlar bana ait' demesi ve kadının gazetecilere tepkisi dikkat çekti.