160 km'lik yolculuk 40 bin TL'ye patladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika sokağa çıkma yasağında gezi 40 bin TL'ye patladı
ABONE OL

Kısıtlamada yolculuk pahalıya patladı! 160 km'lik gezi için 40 bin TL

Türkiye genelindeki 56 saatlik hafta sonu kısıtlamasının son dakikalarında Bursa'da uygulama noktasında çevrilen bir araçtan 6 kişi çıktı. Eskişehir'den geldikleri öğrenilen araçtakilerin bu yolculuğu pahalıya patladı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan ve seyahat izin kağıtları da olmayan aralarında kadınların da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına uymamak suçlarından toplam 40 bin TL ceza kesildi

Son dakika sokağa çıkma yasağında gezi 40 bin TL'ye patladı
160 km'lik yolculuk 40 bin TL'ye patladı
0:00 / 0:00
İHA

Bursa'da kısıtlamada Eskişehir’den geldiklerini belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına uymamak suçundan yaklaşık 40 bin TL para cezası uygulandı.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 06 LID 80 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan İ.D. , B.G., A.A., S.A., B.Ö., ve A.T., Eskişehir’den geldiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal mesafeye araç içinde uymayan 6 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve kullanmak için düzenek, bıçak ve beyzbol sopası bulundu.


Sokağa Çıkma Kısıtlamasına ve Sosyal Mesafe kuralına uymamak suçlarından yaklaşık 40 bin TL para uygulanan 6 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Araçta bulunan İ.D.'nin ise uyuşturucu ticareti yapmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Araçta bulunan B.G., uyuşturucu için polis ekiplerine 'Bunlar bana ait' demesi ve kadının gazetecilere tepkisi dikkat çekti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: KYK burs sonuçları açıklandı! KYK sonuç sorgulama sayfası
GÜNDEMYükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı
Son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Haftaiçi sokağa çıkma yasağı saatleri
GÜNDEMHafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
ŞOKE EDEN OLAY! Son dakika... Kahvehanede yakalandılar! "Cenazemiz vardı!" - Haberler
GÜNDEMKahvehanede yakalandılar! "Cenazemiz vardı!"
HES kodu alma! HES kodu nasıl alınır? SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı hangi günler, kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatl
GÜNDEM65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir, kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 20 yaş altı otobüse, metroya, metrobüs
GÜNDEM20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
Son dakika: Batman'daki istismar iddiaları hakkında açıklama - Valilik, başsavcılık ve emniyet...
GÜNDEMBatman'daki istismar iddiaları hakkında açıklama
Son dakika! KORONA CEZASI! 37 bin 614 kişiye adli veya idari ceza - Haberler
GÜNDEM37 bin 614 kişiye kısıtlama cezası
14 gün sokağa çıkma yasağı mı geliyor? SON DAKİKA açıklama geldi
GÜNDEM14 gün sokağa çıkma yasağı mı geliyor?
Son dakika! Sahte içki iki kardeşi ayırdı
GÜNDEMSahte içki iki kardeşi ayırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X