Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 461,06 liradan cumhuriyet altını ise 3.001,65 işlem görüyor. İşte 18 Nisan çeyrek altın gram altın fiyatları...