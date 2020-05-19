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Kız yurdunda 1919 ışıklandırması!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kayseri Hunat Hatun Kız Yurdu'nun odalarından 1919 yazılı ışıklandırma yapıldı. Çalışma büyük beğeni topladı

19 Mayıs kutlaması
İHA

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl dijital ortamda kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Kayseri Hunat Hatun Kız Yurdunda 1919 ışıklandırması yapıldı. İHA'da yer alan habere göre yapılan ışıklandırma, görenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

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