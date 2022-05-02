ALTIN FİYATLARI 2 Mayıs Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. geçtiğimiz haftayı sert düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftada da aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen 2 Mayıs çeyrek ve gram altın fyatları...

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