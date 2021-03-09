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Son dakika: 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının uzatılması yönündeki kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pandemi döneminde istihdamı korumak adına alınan tedbirlerden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? sorusu yeniden gündeme geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşte Kısa çalışma ödeneği son tarih

Son dakika: 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor mu? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Pandeminin ekonomik hasarını hafifletebilmek için uygulanan kararlar arasında işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği var. 2020 yılından beri ödenen kısa çalışma ödeneğinde son tarih ne? Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN KADAR UZATILDI?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart'a kadar uzatılırken kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteği ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 31 Mart'a kadar uzatılmıştı. Nakdi ücret desteğinin ve işten çıkarma yasağının uzatılması üzerine kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı da merak edildi ancak kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığına dair bir açıklama henüz yok.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİ

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması (Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.),

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.R?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

2021 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YAPILAN KESİNTİLER

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU VE ÖDEMESİ

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

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