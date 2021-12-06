Son dakika: 2022 Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar?

2022 memur zammı için geri sayım başladı 0:00 / 0:00

2022 Asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte gözler 2022 yılında memur maaşlarına getirilecek zamma çevrildi. İşte 2022 Memur zammına ilişkin son gelişmeler...

2022 MEMUR ZAMMI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alacaklarının altını çizen yalçın; "Ek zamla ilgili ocak ayının 15ine ilk maaşlara yetişecek şekilde elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız" açıklamasında bulundu.

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE

İşte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın görüşme sonrası yaptığı o açıklama;

"Kamu işveren heyeti tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdik. 6. dönem toplu sözleşmeyi bağıtlamış ve geride bırakmıştık. Ocak ayı itibariyle toplu sözleşmemiz devreye girecek. Hem toplu sözleşmede beraber çalışılmak üzere üzerinde uzlaşılan ve karara yansıtılan iki başlığı, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunu, hem de 1 Eylül 30 Kasım arasındaki ekonomideki hareketliliği ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmayı dikkate alan kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme konusundaki paylaştığımız kısa bir toplantı gerçekleştirdik

Toplu sözleşmede karar altına aldığımız 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yetkili konfederasyonlarınla çalışılması kararını masaya yatırdık. Buna ilişkin Kamu Personel Danışma Kurulu'nda da gündeme getirmiştik. 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı ile hemen gündeme alıyoruz ve komisyonu toplayarak çalışmaya başlıyoruz. Bu konuda bir mutabakat sağladık.

— Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) December 6, 2021

SÖZLEŞMELİ MEMURLAR İÇİN GÖZLER YENİ YILDA

Sözleşmeliler konusunu da yeni yılın başlarında hemen gündeme alacağız. Ek gösterge komisyonu çalışırken eş değer bir şekilde sözleşmeliler konusunu da çalışmak üzere bir mutabakat sağladık. Bunun üzerine ilk fırsatta yeni yılın başlarında sözleşmelilere ilişkin komisyonu kuracak taraflarla bir araya gelerek kamudaki bu anlamda çalışma barışı bozan, çeşitliliği bu konuda ele alarak aradaki farkları ortadan kaldırma, kadro talebimizi yerine getirme ve bu konuda beklentiyi karşılama konusunda bir çalışma başlamış olacak.