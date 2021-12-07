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Haberler Merak Edilenler 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?
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3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge son durum

3600 ek gösterge son durum memurların gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşüleceğini açıklamasının ardından dün Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan açıklama geldi. İşte 3600 ek gösterge son durum

3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kamu görevlilerinin gözü uzun süredir bu sorunun cevabında. Son açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Toplu sözleşmede karar altına aldığımız 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yetkili konfederasyonlarınla çalışılması kararını masaya yatırdık. Buna ilişkin Kamu Personel Danışma Kurulu'nda da gündeme getirmiştik. 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı ile hemen gündeme alıyoruz ve komisyonu toplayarak çalışmaya başlıyoruz. Bu konuda bir mutabakat sağladık.

ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Ekonomiye dair önemli bilgiler veren Erdoğan, düzenlemenin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladı. Memur-Sen ile görüşme yapacağız.' açıklamasında bulunmuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "6. dönem toplu sözleşmede 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Yürürlüğe girmesiyle faydalanacak öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacak." dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

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