İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1994 yılında evlenen Meral Topcu ve sanık Hakkı Topcu'nun 2 çocuğu olduğu, sanığın uzun süredir çalışmadığı için evin geçimini maktulun sağladığı, bunun da tartışmalara neden olduğu anlatıldı.

BABA EVİNE SIĞINIP DAVA AÇTI

AA'da yer alan habere göre Meral Topcu'nun, çocuklarını alarak 3 yıl önce yaptığı gibi babasının evine sığındığı, araya giren aile bireylerinin de uzlaşma sağlayamadığı aktarılan iddianamede, maktulun boşanma davası açtığı kaydedildi.

KARISINI SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Sanık Hakkı Topcu'nun 17 Aralık 2018'de sabah saatlerinde araçla maktulun babasının Bağcılar'daki evinin yakınlarına geldiği ifade edilen iddianamede, maktul evden çıktıktan 3-5 dakika sonra silah sesleri duyulduğu belirtildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İddianamede, Meral Topcu'nun ailesinin, silah seslerini duyduktan sonra camdan bakınca sanığın aracını, sanığın ve maktulun yerde yattığını gördükleri aktarılarak, olayda Meral Topcu'nun hayatını kaybettiği, sanık Hakkı Topcu'nun, çene kemiğinde ve beyin konuşma merkezinde hasar meydana geldiği aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, sanık Hakkı Topcu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

EŞİNDEN ŞÜPHELENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hakkı Topcu ve avukatı ile maktul Meral Topcu'nun ailesi katıldı. Sanık Hakkı Topcu, eşini çok sevdiğini, eşinin icapçı olarak hastanede kaldığı gecelerde eve geç gitmesinden, bilgisi dışında Ankara'ya gitmesinden şüphelendiğini ve eşinin kendisine soğuk davrandığını savundu.

"KENDİMİ DE VURDUM ÇOK PİŞMANIM"

Tüm şüphelerine rağmen eşinin evine dönmesini istediğini ancak olay anında "25 senemi yedin" diyerek hakaret etmesinin ipleri kopardığını savunan Topcu, "İstemeyerek vurdum. Yere düştüğünü görünce kendimi de kafamdan vurdum, ölmedim. Çok pişmanım. Allah için çok pişmanım" dedi.

CEZASI MÜEBBET HAPİSE ÇEVRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Hakkı Topcu'yu "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşu, suçun işlenmesinden sonraki pişmanlığı ve duruşmalarda gözlenen kişiliğini göz önüne alan mahkeme, sanık Topcu’nun cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Mahkeme, sanık Topcu'yu "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya kullanma" suçundan da 6 bin 500 lira adli para cezasına mahkum etti.