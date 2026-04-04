Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 26 ilde FETÖ operasyonu: 69 tutuklama

        26 ilde FETÖ operasyonu: 69 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "26 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 90 şüpheli yakalandı, 69'u tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        26 ilde FETÖ operasyonu: 69 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 90 şüpheliden 69'unun tutuklandığını bildirdi.

        Bakanlığın açıklamasında, şifreli haberleşme programı "ByLock'u kullandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisindeki kişilerle irtibatlı oldukları, sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yaptığı tespit edilenlere yönelik polis ekiplerince 26 ilde operasyon düzenlendiği kaydedildi.

        Operasyonlarda, FETÖ'nün "eğitim ve mahrem yapılanmaları" içerisinde faaliyette bulunan 90 zanlının yakalandığı belirtilen açıklamada, bunlardan 69'unun tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

        Açıklamada, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

