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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 28 kamera incelendi! İğrenç olay!
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28 kamera incelendi! İğrenç olay!

Denizli’de çıkmaz sokağın sonundaki oyun alanında vakit geçiren çocukları taciz eden sapık, 28 güvenlik kamerası kaydının titiz bir şekilde incelenmesi sonrası yakalandı. Cinsel taciz ve istismardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıkan tacizci, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika: 28 kamera incelendi! İğrenç olay!
28 kamera incelendi! İğrenç olay!
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İHA

Son dakika haberler... Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde, 9 Nisan'da meydana gelen olayda; çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binanın evin oluşturduğu tenha noktayı fırsat bilen şüpheli, çıkmaz sokağın sonundaki boş alanda oyun oynayan çocukları izlemeye başladı.

BÖLGEDEN KAÇTI

İHA'da yer alan habere göre oturarak çocukları izlediği noktadan ayağa kalkan sapık, yaklaşık 15 dakika boyunca müstehcen hakaretler sergileyerek çocukları taciz etti.

Daha sonra müstehcen hareketlerini sürdürerek çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına kadar ilerleyen tacizci, yandaki bir apartmanda oturan bir kişinin durumu fark edip bağırmasıyla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

SAPIĞIN KİMLİĞİ SAPTANDI

Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mahalle sakinleri, sapığın yaptığı hareketleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri 10 gün boyunca izlediği 28 kamera görüntüsü sonrası sapığın M.A. (40) olduğunu belirledi.

CİNSEL TACİZDEN KAYDI ÇIKTI

Düzenlenen operasyon sonucu M.A. saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı. İşlemleri için götürüldüğü merkezde sapığın daha önceden ‘Cinsel taciz ve istismar’ suçlarından sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sabıkalı tacizci, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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