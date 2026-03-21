        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 gözaltı

        29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 15:48 Güncelleme:
        29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 gözaltı
        İçişleri Bakanlığı, 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, aralarında Ankara, İstanbul, Konya, Antalya, Kayseri ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

        İki hafta süren operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

