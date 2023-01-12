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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: 3 il için turuncu kod! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! 12 Ocak MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin iç kesimler, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı Akdeniz kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Diğer yandan Batı Akdeniz'de kuvvetli lodosun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: 3 il için turuncu kod! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! 12 Ocak MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 7°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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