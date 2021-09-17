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Son dakika... 3 ilde selden zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı kararıyla Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin, elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi

Son dakika... 3 ilde selden zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi
Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Ağustos'ta Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin etkilerini azaltmak üzere elektrik tüketimlerine yönelik tahsilatların ertelenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen yerlerde, afet ilanı öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan tüketicilerin Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemlerine ilişkin faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelendi.

Kamu kurum ve kuruluşlara ait yerlerin tüketimleri bu kararın kapsamı dışında tutuldu. AA'nın haberine göre; ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Söz konusu karar, 1 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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