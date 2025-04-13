3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Artvin Hopaspor'un stadyumunun tadilat olduğu gerekçesiyle yaptığı başvurusu nedeniyle müsabaka Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmanın biletlerine Bursaspor seyircisi yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıktıktan kısa bir süre sonra 13 bin 732 kapasiteli stattaki maçın biletleri tamamı satıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Artvin Hopaspor 27. dakikada Alperen Gündoğdu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunu rakip sahaya yıkan ve baskıyı arttıran Bursaspor, 43. dakikada Furkan Sakı'nin ceza sahası dışından attığı golle skoru eşitledi ve ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alınan ve seyircinin de baskısıyla ataklar üreten Bursaspor, 83. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Bursaspor bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Yeşil-beyazlılar, önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

🐊 Bursaspor tribünlerinden "Odam kireç tutmuyor" performansı! 🎶 pic.twitter.com/8lF9CbdsoY — HT Spor (@HTSpor) April 13, 2025

ESKİ GÜNLERİNE İLK ADIM!

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayarak Türk futbolunda çok önemli bir başarıya imza atan fakat geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, eski günlerine dönmek için önemli bir şampiyonluk kazandı.

28 HAFTADA TEK MAĞLUBİYET! REKLAM Son seçimlerde takımın başkanlık görevine gelen Enes Çelik yönetiminde birlik ve beraberliği sağlayan camia, bağışlar ve çeşitli projelerle kulübün içinde bulunduğu mali krizi çözme başarısını gösterdi. Bu süreçte taraftar desteğini de arkasına alan Bursaspor, kurduğu futbolcu kadrosuyla çıktığı 28 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Ligde geride kalan karşılaşmalarda 20 galibiyet ve 7 beraberlikle 67 puan toplayan yeşil beyazlılar, iç saha maçlarını ortalama 40 bin seyirci karşısında oynadı.