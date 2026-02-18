Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 30 milyon dolar vakasında 2 gözaltı daha! | Son dakika haberleri

        30 milyon dolar vakasında 2 gözaltı daha!

        İstanbul'da lüks bir sitenin otoparkındaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 2 kişi daha yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 milyon dolar vakası: 2 gözaltı daha!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili, müşteki B.D'nin park halindeki araçlarında muhafaza ettiğini iddia ettiği yüklü miktarda nakit paranın çalındığını beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün müşterek çalışmaları neticesinde, olaya iştirak ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik 14 Şubat'ta İstanbul, Antalya ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve 11 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, yapılan aramalarda 1 milyon 599 bin ABD doları, 23 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 adet fişek ele geçirildiği anımsatıldı.

        REKLAM

        Açıklamada, şüphelilerin organize şekilde olayda hareket ederek planlama yaptıkları, sahte plaka kullandıkları ve olay sonrası delil karartmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları belirtilerek, ifade işlemleri sonrası, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli ile bir suça sürüklenen çocuğun tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı hatırlatıldı.

        Olayda bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından dün operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, belirlenen adreslerde yapılan aramada da paketlenmiş halde bulunan 100 bin ABD dolarına el konulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, hırsızlık suçuyla irtibatlı olduğu değerlendirilen firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi

        Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından hakim ve savcılara seslendi. Gürlek, "Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        Cenevre'de Rusya-Ukrayna görüşmesi
        Cenevre'de Rusya-Ukrayna görüşmesi
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"