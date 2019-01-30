Son Dakika | 30 Ocak Altın Fiyatları! Çeyrek Altın, Gram Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları düşüşte! 30 Ocak Çarşamba günü yatırımcılar tarafından altın fiyatları merakla takip ediliyor. Güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,30 düşüşle 222,45 liradan, çeyrek altın fiyatları ise 0,30 yükselişle 363,71 liradan işlem görüyor. Güncel çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte, 30 Ocak canlı altın fiyatları...