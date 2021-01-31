Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 435,96 liradan cumhuriyet altını ise 2.826,63 liradan işlem görüyor. İşte 31 Ocak çeyrek altın gram altın fiyatları...