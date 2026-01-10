Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 5 katlı apartmanda çıkan yangından can pazarı: 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        5 katlı apartmanda çıkan yangından can pazarı: 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Karabük'te 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürülürken mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 14:48 Güncelleme: 10.01.2026 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 katlı binada yangın paniği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük’te 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürülürken mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        DAİRENİN MUTFAK KISMINDA YANGIN ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre olay, Yeşil Mahalle Yonca Sokak’taki Seda Apartmanının birinci katında meydana geldi.Beytullah Ç.‘ye ait dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        4 KİŞİLİK AİLE SON ANDA KENDİNİ DIŞARI ATTI

        Çocuğun alevleri fark etmesi sayesinde 4 kişilik aile son anda kendilerini dışarıya atabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın üst katlara yayılması üzerine apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

        8 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken apartmanda mahsur kalan 5’i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Evde büyük çaplı maddi hasar oluşturan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de kaybolan 17 yaşındaki Melek, 1 haftadır aranıyor

        Mardin'de 3 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Melek Ayhan'ın (17) hayatından endişe ettiğini söyleyen annesi Nazmiye Ayhan, "Kimse ne içtiğini ne yediğini bilmiyor. Allah rızası için çık gel. El bebek gül bebek büyüttük seni. Bari bir haber gönder, bileyim sağsın, bir şey demem" dedi. (DHA)

        #Karabük
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!