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Haberler Gündem 3. Sayfa 5 öğrencinin öldüğü servis kazasında şoför çocukları suçladı! -Güncel haberler
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Şoke etti! 5 öğrencinin öldüğü servis kazası davasında şoförden 'gürültü' savunması!

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü servis kazası davasında inanılmaz bir ifade kayda geçti. Olayda tutuklanan şoför Adalettin Şen, "Çocukların ailesi üzülmesin, diye uzun süredir bunu söylemedim ama kaza, çocukların gürültüsü sonucu meydana geldi. Bağırış çağırış nedeniyle şuurumu kaybetmiş, bayılmışım. Kazadan 30 dakika sonra jandarma gelince ayılmışım" dedi

5 öğrencinin öldüğü servis kazasında şoför çocukları suçladı! -Güncel haberler
DHA

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasıyla ilgili davada şoför Adalettin Şen'in tutuklu yargılanmasına devam edildi.

DHA'da yer alan habere göre Şen, savunmasında "Kaza, çocukların gürültüsü sonucu meydana geldi. Bağırış çağırış nedeniyle şuurumu kaybetmiş, bayılmışım" dedi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde, 11 Ekim 2021'de meydana gelen kazada, Adalettin Şen yönetimindeki servis minibüsü kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarparak ormana girdi.

Fotoğraf: İHA

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazada öğrenciler İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13) ve Damla Duran (11) hayatlarını kaybetti; Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran (11) da yaralandı. Gözaltına alınan şoför Adalettin Şen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kazayla ilgili Adalettin Şen ve işveren İ.D. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü T.K., Destek Hizmetleri Şube Müdürü M.Ş., öğrencilerin eğitim aldığı okulun müdürü G.Ö. ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli memur C.Ö. hakkında ise 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırlanıp, kamu davası açıldı. Daha sonra 2 dosya, birleştirilerek aynı davada görülmesi kararlaştırıldı.

Fotoğraf: İHA

"AİLELER ÜZÜLMESİN, DİYE SÖYLEMEDİM"

Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen davanın duruşmasına tutuklu sanık Adalettin Şen, tutuksuz sanıklardan M.Ş., C.Ö. ve G.Ö., taraf avukatları ile şikayetçiler katıldı. Adalettin Şen, savunmasında, "Çocukların ailesi üzülmesin, diye uzun süredir bunu söylemedim ama kaza, çocukların gürültüsü sonucu meydana geldi. Bağırış çağırış nedeniyle şuurumu kaybetmiş, bayılmışım. Kazadan 30 dakika sonra jandarma gelince ayılmışım. Kaza Allah'ın takdiri. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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