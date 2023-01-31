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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazada öğrenciler İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13) ve Damla Duran (11) hayatlarını kaybetti; Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran (11) da yaralandı. Gözaltına alınan şoför Adalettin Şen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kazayla ilgili Adalettin Şen ve işveren İ.D. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü T.K., Destek Hizmetleri Şube Müdürü M.Ş., öğrencilerin eğitim aldığı okulun müdürü G.Ö. ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli memur C.Ö. hakkında ise 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırlanıp, kamu davası açıldı. Daha sonra 2 dosya, birleştirilerek aynı davada görülmesi kararlaştırıldı.