        Son dakika: 50 ilde FETÖ operasyonu: 286 yakalama

        50 ilde FETÖ operasyonu: 286 yakalama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "50 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 aydır polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 286 şüpheliyi yakaladık, 154'ü tutuklandı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 08:29 Güncelleme: 21.10.2025 - 08:29
        50 ilde FETÖ operasyonu: 286 yakalama
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ’ye yönelik son bir aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 50 ilde FETÖ’ye yönelik son bir aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda; 286 şüphelinin yakalandığını belirterek 154'ünün tutuklandığını, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerine ise devam edildiğini kaydetti.

        Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

        "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

