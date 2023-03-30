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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayında sıcak gelişme!
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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında yarın karar çıkması bekleniyor!

Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı ile ilgili davada, yarın karar çıkması bekleniyor

Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayında sıcak gelişme!
DHA

İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili eşi Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davada yarın karar çıkması bekleniyor.

DHA'nın haberine göre Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yı, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığının davasın üçüncü duruşması yarın saat 09.30'da başlayacak. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yarın karar çıkması bekleniyor.

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