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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

        9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

        9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-31" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 07:53 Güncelleme: 18.12.2024 - 08:07
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        9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-31” operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ olmak üzere 9 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-31” operasyonları düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlar sonucu 41 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, “Gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

        Bakan Yerlikaya terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımında, “FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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