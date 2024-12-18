İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-31” operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ olmak üzere 9 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-31” operasyonları düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlar sonucu 41 şüpheli yakalandı.