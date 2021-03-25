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HaberlerDünyaSON DAKİKA: AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak
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AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksel Temsilcisi Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Borrell, Türkiye ile iş birliğindeki çıkarları temelinde ABD ile AB'nin Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı şekilde düşürülmesi için birlikte çalışacağını söyledi.

SON DAKİKA: AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak
AB ve ABD Doğu Akdeniz'de birlikte çalışacak
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AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile iş birliğindeki çıkarları temelinde ABD ile AB'nin Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı şekilde düşürülmesi için birlikte çalışacağını söyledi.

Josep Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Borrell, toplantıda ele aldıkları konular arasında Doğu Akdeniz'in de bulunduğunu belirtti.

Borrell, "Doğu Akdeniz konusunda gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişkideki çıkarlarımız temelinde (ABD ile) el ele vererek çalışacağız." dedi.

ÇİN VE RUSYA'YA KARŞI AB-ABD BİRLİKTELİĞİ

Birçok konuda görüş alışverişi yaptıklarını kaydeden Borrell, önemli bir karar aldıklarını belirterek, "Sınamalar ve fırsatları değerlendireceğimiz bir forum olarak Çin konulu ABD-AB Diyaloğunu kurma konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Borrell, insan hakları, güvenlik, ekonomi ve Çin ile yapıcı görüşmeler dahil birçok alanda ABD ile AB arasında üst düzey temas yapılacağını bildirdi.

Rusya konusuna değinen Borrell, "Rusya'nın zıtlaşan tavrına karşı ve bu yolu terk etmesini teşvik edecek çabalarımızı koordine etme konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Borrell, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına dönmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini, ABD'nin Avrupa Birliği Savunma Girişimi'ne olası katılımını desteklediklerini ve bu yöndeki diyaloğu ilerleteceklerini söyledi.

Afganistan barış sürecini ileri taşımak için iş birliğini artıracaklarını kaydeden Borrell, Etiyopya ve Batı Balkanlar gibi konuları da görüştüklerini sözlerine ekledi.

"ÇİN'E KARŞI EN ETKİLİ YOK BİRLİKTELİK"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da çok geniş bir çerçevede değerlendirmeler yaptıklarını, ABD ve AB'nin en yakın ortaklar olduklarını dile getirdi.

Blinken, "Rusya'nın özelikle komşularına karşı saldırganlığı hakkındaki ortak endişelerimizi, İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi hedefimizi, iklim değişiminin acilen ele alınması ihtiyacını ve hepimizin dahil olduğu hukuk temelli düzene yönelik sınamaları konuştuk." dedi.

Çin ile ilgili ABD-AB Diyaloğu kurulmasında mutabık kaldıklarını teyit eden Blinken, "Pekin'e karşı birlikte çalıştığımızda en etkili yaklaşımı sergileyebiliriz." şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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