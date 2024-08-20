ABD'nin Chicago kentinde başlayan Demokrat Parti Kongresindeki konuşmasında Donald Trump'a yüklenen ve Kamala Harris'e tam destek isteyen ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'deki savaşı bitirmek, esirleri evlerine getirmek ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Biden, Chicago'daki Demokrat Parti Kongresinin ilk gününde yaptığı ve uzun süre alkışlanan konuşmasında Trump'a ağır sözlerle yüklenirken Demokrat seçmenlerden Harris'e destek istedi.

"Seni seviyoruz Joe" sloganları ve pankartları eşliğinde konuşmasını yapan Biden, hitabının büyük bölümünde kendi dönemindeki başarılardan bahsetti ve bunları Harris'le birlikte başardıklarını anlattı. Biden konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. REKLAM

BİDEN'DAN GAZZE MESAJI Konuşmasının dış politikayla ilgili bölümünde Gazze konusuna değinen Biden, Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çok çalıştıklarını ve en kısa zamanda bir ateşkese ulaşılmasını umduğunu söyledi. Biden, "Gazze'deki savaşı bitirmek, esirleri evlerine getirmek ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Daha büyük bir savaşı önlemek, esirleri aileleriyle yeniden buluşturmak, Gazze'ye insani yardımları artırmak, Filistin halkının acılarını sona erdirmek ve nihayetinde bir ateşkesi sağlayıp bu savaşı bitirmek için birkaç gün önce bir anlaşma önerisi yaptım." şeklinde konuştu. Chicago caddelerinde binlerce göstericiyi bir araya getiren Gazze protestolarına da değinen Biden, "Göstericilerin hakkı var, her iki taraftan da çok sayıda masum insan öldürüldü." dedi.

"İSRAİL'İ SİLAHLANDIRMAYI BIRAKIN" PANKARTI Öte yandan salonda bulunan bazı kişiler "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı bir pankart açtı. Etrafta bulunan diğer partililer ellerindeki pankartlarla söz konusu pankartı gizlemeye çalışırken, bir görevlinin pankartı kaldırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. REKLAM