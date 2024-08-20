Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Son dakika: ABD Başkanı Biden ağlayarak bıraktı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden ağlayarak bıraktı

        ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Biden konuşmasında Trump'a karşı sert ifadeler kullanırken, Harris'e destek istedi. Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 07:58 Güncelleme: 20.08.2024 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden ağlayarak bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin Chicago kentinde başlayan Demokrat Parti Kongresindeki konuşmasında Donald Trump'a yüklenen ve Kamala Harris'e tam destek isteyen ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'deki savaşı bitirmek, esirleri evlerine getirmek ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        ABD Başkanı Biden, Chicago'daki Demokrat Parti Kongresinin ilk gününde yaptığı ve uzun süre alkışlanan konuşmasında Trump'a ağır sözlerle yüklenirken Demokrat seçmenlerden Harris'e destek istedi.

        "Seni seviyoruz Joe" sloganları ve pankartları eşliğinde konuşmasını yapan Biden, hitabının büyük bölümünde kendi dönemindeki başarılardan bahsetti ve bunları Harris'le birlikte başardıklarını anlattı. Biden konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

        REKLAM

        BİDEN'DAN GAZZE MESAJI

        Konuşmasının dış politikayla ilgili bölümünde Gazze konusuna değinen Biden, Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çok çalıştıklarını ve en kısa zamanda bir ateşkese ulaşılmasını umduğunu söyledi.

        Biden, "Gazze'deki savaşı bitirmek, esirleri evlerine getirmek ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Daha büyük bir savaşı önlemek, esirleri aileleriyle yeniden buluşturmak, Gazze'ye insani yardımları artırmak, Filistin halkının acılarını sona erdirmek ve nihayetinde bir ateşkesi sağlayıp bu savaşı bitirmek için birkaç gün önce bir anlaşma önerisi yaptım." şeklinde konuştu.

        Chicago caddelerinde binlerce göstericiyi bir araya getiren Gazze protestolarına da değinen Biden, "Göstericilerin hakkı var, her iki taraftan da çok sayıda masum insan öldürüldü." dedi.

        "İSRAİL'İ SİLAHLANDIRMAYI BIRAKIN" PANKARTI

        Öte yandan salonda bulunan bazı kişiler "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı bir pankart açtı. Etrafta bulunan diğer partililer ellerindeki pankartlarla söz konusu pankartı gizlemeye çalışırken, bir görevlinin pankartı kaldırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

        REKLAM

        HARRİS'E ÖVGÜ

        Harris'le beraber çalıştıkları döneme ilişkin çok sayıda konuya değinen Biden, dış politikada Harris'in çok başarılı olduğunu ve olmaya devam edeceğini savundu.

        Biden, "Harris, dünya liderleri tarafından saygı gören bir lider olacak çünkü halihazırda öyle. Hepimizin gurur duyacağı bir başkan olacak ve Amerika'nın geleceğine damgasını vuracak tarihi bir başkan olacak." sözleriyle Demokrat başkan adayından övgüyle bahsetti.

        Başkan adaylığından çekilmesini isteyenlere kızgın olmadığını anlatan Biden, bunun ülke için daha iyi olduğunu ve Kamala Harris'e bayrağı devrettiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Trump'a iç politika, dış politika ve ekonomide yüklenen Biden, bu alanlarda Trump'ın başkanlığının "Amerika'ya ağır bedeller ödettiğini" savundu ve seçmenlerden 5 Kasım'da bu düşünceyle sandığa gitmelerini istedi.

        Harris'in çok iyi bir başkan olacağını ve Amerikan çıkarları için herkesin buna göre oy kullanması gerektiğini ifade eden Biden, "Trump kim olduğunu sanıyor? Her zaman kendi çıkarlarını Amerikan çıkarlarından önde tuttu." diye konuştu.

        Öte yandan daha önce kürsüye çıkan isimlerden eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Harris'e destek istediği konuşmasında Trump'a yüklendi. Trump'ın birçok suçtan yargılanan bir isim olduğunu ve başkan olmayı hak etmediğini savunan Clinton, Demokratların gösterdikleri çabayla "Trump'ı kaçırttıklarını" söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama
        Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama
        Sendikalardan 2025 provası
        Sendikalardan 2025 provası
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Çankırı'da orman yangını! Müdahale sürüyor
        Çankırı'da orman yangını! Müdahale sürüyor
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Plastik fabrikasında yangın!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        İsrail kendi askerini vurdu
        İsrail kendi askerini vurdu
        Volvo'dan sedan arası
        Volvo'dan sedan arası
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap