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HaberlerDünyaSon dakika: ABD Başkanı Donald Trump 2024'te başkan adayı olma sinyalini verdi! - Haberler
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ABD Başkanı Donald Trump 2024'te başkan adayı olma sinyalini verdi!

ABD'nin 45’inci Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlendiği Noel resepsiyonunda 'dört yıl içinde' Beyaz Saray'a dönme sözü vererek, 2024 yılında yeniden aday olacağı sinyalini verdi.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump 2024'te başkan adayı olma sinyalini verdi! - Haberler
Trump'tan 2024 sinyali!
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DHA

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimini rakibi Demokratların adayı Joe Biden'a kaptıran Başkan Donal Trump, 2024'teki seçimlere yeniden aday olacağı sinyalini verdi.

Trump, dün akşam Beyaz Saray'da düzenlediği Noel resepsiyonunda seçim değerlendirmesin bulundu. Trump, başkanlık seçimlerinin gerçek galibi olduğunu iddia ederek “Harika bir dört yıl oldu” dedi.

"2024'TE YİNE ADAYIM"

Eski Oklahoma Cumhuriyetçi Parti Başkanı Pam Pollard tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Trump, tezahürat yapan misafir kalabalığı selamlıyor.

Trump etkinlikte yaptığı konuşmada “Kesinlikle alışılmadık bir yıl. Bir seçimi kazandık, ancak bundan hoşlanmıyorlar, Ben buna hileli bir seçim diyorum ve her zaman kazanacağım. 2024'te yeniden adayım” ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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