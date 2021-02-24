'Biden, Kaşıkçı raporu öncesi Suudi Kral Selman'ı arayacak' 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi yapacağı iddia edildi.

Axios'un haberinde, ABD Başkanı Biden'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine ilişkin istihbarat raporunun yayımlanması öncesinde Kral Selman'ı aramayı planladığı aktarıldı.

Eğer görüşme planlandığı gibi gerçekleşirse, Biden başkanlığında Washington-Riyad hattında gerçekleşecek ilk görüşme olacak. İkilinin bir dizi konuyu tartışması muhtemel olsa da, görüşme Veliaht Prens Selman'ı ilgilendiren Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu üzerine olması bekleniyor.

Ulusal İstihbarat Direktörü tarafından perşembe günü açıklanması beklenen raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığını ima ediyor. Veliah Prens Selman bu iddiaları reddetmiş ancak krallığın fiili lideri olarak sorumluluğu kabul etmişti.

"BAŞKANIN TEMASLARI MEVKİDAŞLARIYLA OLUR"

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Biden'ın Suudi Veliaht Prensi Selman ile doğrudan temasını en aza indirmek istediğine yönelik haberler çıkmıştı. Buna ilişkin en net açıklamayı ise Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yapmıştı.

Psaki, "İş başına geldiğimizden bu yana Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden kalibre edeceğimizi söylemiştik." ifadesini kullanmıştı.

Biden'ın MBS ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya yanıt veren Psaki, "Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşı Kral Selman'dır. Kesin bir tarih veremem ama uygun zamanda kendisiyle görüşeceğini bekliyorum." yorumunu yapmıştı.

Suudi Arabistan'ın kendini koruma noktasındaki çabalarına destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, önceki yönetimden farklı olarak kaygı duydukları konu başlıklarını Riyad'a ilettiklerini sözlerine ekledi.