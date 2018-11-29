ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi sonucu Rusya Devlet Başkanı Putin ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Trump, “Gemilerin ve denizcilerin Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilmediği gerçeği temelinde, Putin ile Arjantin’de yapmayı planladığımız görüşmeyi, tüm tarafların tüm tarafların endişeleri için en iyisi olduğundan, iptal etmeye karar verdim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in karşılıklı açıklamaları yılan hikayesine dönerken, iki liderin Arjantin G-20 Zirvesi'nde 1 Aralık günü TSİ saati ile 17.30'da görüşmelerinin beklendiği duyurulmuştu.

ABD Başkanı Trump, bu hafta içinde Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan "tam rapor" beklediğini kaydetmişti.

"BELKİ TOPLANTI BİLE OLMAYACAK" DEMİŞTİ

Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Putin ile görüşmeyebilirim, belki toplantım bile olmayacak. Böyle gerginliklerden hoşlanmıyorum ve böyle gerginliklerin hiçbirini istemiyorum" demişti.

KARADENİZ'DEKİ GERİLİM

Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

NATO üyesi 29 ülke, Azak Denizi'nin Kerç Boğazı bölgesindeki gelişmeler ışığında Rusya'ya Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, NATO'ya Rusya'yla yaşanan çatışmanın ardından Kırım açıklarındaki Azak Denizi'ne savaş gemileri yollama çağrısı yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ