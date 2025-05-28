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        ABD Başkanı Trump'tan Putin açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek isteyip istemediğine dair bir şey söyleyemeyeceğini ifade ederken "Eğer bizimle oynuyorsa farklı tepki vereceğiz." dedi. ABD Başkanı diğer yandan, İran ile önümüzdeki haftalarda anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 19:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:11
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        Trump'tan Putin açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek isteyip istemediğine dair bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

        ABD Başkanı "Putin bizimle oynuyorsa farklı tepki vereceğiz." dedi.

        Trump, Ukrayna'da olanların hayal kırıklığı olduğunu bildirirken, gerekirse Putin ve Zelenskiy ile görüşebileceğini dile getirdi.

        Trump, Rusya'ya neden yaptırım uygulanmadığına ilişkin ise muhtemel bir anlaşmayı tehlikeye atmak istemediğini gerekçe gösterdi.

        ABD Başkanı ayrıca, İran'la süren nükleer görüşmelerine de değinerek, müzakerelerin iyi gittiğini ifade etti.

        Trump, İran'la müzakerelerin iyi gitmesi üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çözüme yakın olduklarını söylediğini belirttirken, önümüzdeki haftalarda anlaşmanın sağlanabileceğini duyurdu.

        ABD Başkanı, İsrail basınında yer aldığı üzere, Netanyahu'yu İran'a saldırmaması konusunda da uyardığını ifade etti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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