ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Zanlıların, saldırıdan 20 dakika önce yaya olarak elçilik önüne gelerek, keşif yaptıkları daha sonra da araçtan ateş açma anları görüntülere yansıdı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış, kurşunlardan birisi güvenlik kulübesine isabet etmişti. Saldırganlar Osman Gündaş ve Ahmet Çelik'ten 12 saat sonra düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Saldırının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürüyor. Soruşturma dosyasına şüphelilerin saldırı anı ve öncesinde keşif yaptıklarına dair görüntüler de girdi.

Buna göre, saldırganlar olaydan 20 dakika önce ABD Elçiliği önüne yaya olarak gelerek, keşif yaptığı ortaya çıktı. Saldırıyı alkol aldıktan sonra gerçekleştiği belirtilen zanlıların rahat tavırları görüntülere yansıdı. Zanlılar keşiften yaklaşık 20 dakika sonra araçlarına binerek, Elçilik binası önüne geldi. Elçiliğin girişine rastgele ateş açan zanlılar, aynı araçla olay yerinden uzaklaştı.

ZANLI İFADESİNDE İLGİNÇ DETAY

Saldırının ardından tekrar olay yerine geldiklerini belirten Osman Gündaş "Ahmet Çelikten polislere, 'kolay gelsin' dedi. Polis memuru 'sağol' dedikten sonra hızla uzaklaştık" ifadelerini kullandı.

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