ABD Hazine Bakanlığı, iki Türk bakan hakkında uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmaya başlanmıştı.

Yaptırımlar uyarınca iki bakanın ABD'deki mal varlıkları dondurulmuş ve ABD vatandaşlarının iki bakanla herhangi bir iş yapması yasaklanmıştı.

Kararın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmede alındığı bildirildi.

İKİ ABD'Lİ BAKANA UYGULANAN YAPTIRIMLAR DA KALDIRILDI

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mütekabiliyet ilkesi gereği ABD'li bakanlara uygulanan yaptırımların da kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Hazine Bakanlığı’nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan;

Türkiye’ye giriş yasağı,

Ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve

Ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adıgeçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİN GÜNDEMİ İRAN AMBARGOSU



Rahip Brunson krizinin ardından normalleşmeye başlayan Türk-Amerikan ilişkilerinde bakanlara uygulanan yaptırımlar karşılıklı kaldırılırken, Ankara ve Washington'ın en önemli gündem konularından biri 4 Kasım'da başlayacak olan İran ambargosu.



Reuters haber ajansı, 8 ülkenin İran ambargosundan muaf tutulabileceğini belirtirken, bunlardan birinin Türkiye olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söylemişti.



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TÜPRAŞ'A MUAFİYET BEKLENİYOR



Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş için ABD'nin yaptırım muafiyeti bekleniyor.



ABD bu yılın başlarında Tahran ve diğer küresel güçler arasındaki nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, İran'ın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımlara başalayacağını belirtmişti.



4 Kasım'da tam anlamıyla başlaması beklenen yaptırımlardan etkilenmesi beklenen Tüpraş için ekim ayı ortasında Reuters, konuya yakın bir sektör kaynağına dayandırdığı haberinde "Önceki yaptırımlar sırasında yaptıkları gibi, ayda 3-4 kargo ithal etmeye devam edebilmek istiyorlar." demişti.



TÜPRAŞ İLE İLGİLİ ABD'DE FLAŞ GELİŞME Rahip Brunson krizinin ardından normalleşmeye başlayan Türk-Amerikan ilişkilerinde bakanlara uygulanan yaptırımlar karşılıklı kaldırılırken, Ankara ve Washington'ın en önemli gündem konularından biri 4 Kasım'da başlayacak olan İran ambargosu.Reuters haber ajansı, 8 ülkenin İran ambargosundan muaf tutulabileceğini belirtirken, bunlardan birinin Türkiye olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söylemişti.Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş için ABD'nin yaptırım muafiyeti bekleniyor.ABD bu yılın başlarında Tahran ve diğer küresel güçler arasındaki nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, İran'ın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımlara başalayacağını belirtmişti.4 Kasım'da tam anlamıyla başlaması beklenen yaptırımlardan etkilenmesi beklenen Tüpraş için ekim ayı ortasında Reuters, konuya yakın bir sektör kaynağına dayandırdığı haberinde "Önceki yaptırımlar sırasında yaptıkları gibi, ayda 3-4 kargo ithal etmeye devam edebilmek istiyorlar." demişti.

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