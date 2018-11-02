Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş için ABD'nin yaptırım muafiyeti bekleniyor.

ABD bu yılın başlarında Tahran ve diğer küresel güçler arasındaki nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, İran'ın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımlara başalayacağını belirtmişti.

4 Kasım'da tam anlamıyla başlaması beklenen yaptırımlardan etkilenmesi beklenen Tüpraş için ekim ayı ortasında Reuters, konuya yakın bir sektör kaynağına dayandırdığı haberinde "Önceki yaptırımlar sırasında yaptıkları gibi, ayda 3-4 kargo ithal etmeye devam edebilmek istiyorlar." demişti.

ENERJİ Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söylemişti.

ÜÇ ÜLKENİN ADI ORTAYA ÇIKTI

Bloomberg ajansının sabah saatlerinde geçtiği habere göre ise ABD sekiz ülkeye istisna tanınmasına karar verdi. Haberde Güney Kore, Japonya ve Hindistan'a istisna tanındığı, diğer ülkelerin ise Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

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Tüpraş hisseleri haberlerin ardından gün içerisinde yüzde 1.5 üzerinde değerlenerek 131.60 TL'ye çıktı.

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