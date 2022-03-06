ABD'den Rus petrolü açıklaması 0:00 / 0:00

Reuters

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamak için Avrupa'da ortaklarımızla konuşuyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde devam ederken Moldova'da açıklamalarda bulundu.

Savaş suçu açıklamalarına ilişkin konuşan Blinken, ABD'nin elinde Rus güçlerinin Ukrayna'da sivillere kasıtlı olarak saldırdığına ilişkin 'çok güvenilir belgeler' var. Washington savaş suçlarının işlenip işlenmediğini belgelemek için araştırma yapıyor" dedi.

Rus petrolünün ithalatının yasaklanmasının gündemde olduğunu belirten Blinken, "Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamak için Avrupa'da ortaklarımızla konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.