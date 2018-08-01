Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" ifadesi kullanıldı.

Sanders, "Yaptırım gerekçesi Brunson'un tutuklanmasındaki rolleri" dedi.

Bakanların ABD'ye girişinin engellenmesi sözkonusu. Beyaz Saray sözcüsü daha fazla bilgi için Hazine Bakanlığı ile irtibat kurulmasını söyledi.

ABD tarafından F-35'lerin Türkiye'ye iletiminin geciktirilmesi ve Türkiye'ye uluslararası finans kurumlarında yaptırım uygulanması konusunda Senato'da teklifler yer almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, ''Brunson'ın haksız tutukluluğu ve Türk yetkililerce süren yargılaması kabul edilemez .'' dediği aktarıldı.

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