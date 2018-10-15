Son dakika gelen bilgiye göre, Bayaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'ın ardından Türkiye'ye geleceği kaydedildi.

Pompeo, Suudi Arabistan'da kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yapacağı görüşmelerin ardından, 17 Ekim'de Türkiye'ye gelecek. Pompeo'nun Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'la Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili bir görüşme yaptığını ve Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Kral'la görüşmesi için derhal gönderdiğini söylemişti.

Trump, "Dışişleri bakanımı Kral'la görüşmesi için derhal gönderiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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